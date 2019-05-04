Артем Анисимов: Надо лезть больше на ворота и реализовывать свои моменты Нападающий сборной России Артем Анисимов прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.

- Пока у сборной России не получается цельной игры.

- Надо на ворота лезть больше и реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.

- Что надо улучшать при игре в большинстве?

- Бросать побольше.

- А в меньшинстве?

- Сыграть чуть компактнее. Не допускать бросков.

- Не выбьют эти два матча из колеи?

- Нет. Все хорошо.

- Сложно адаптироваться к европейским правилам?

- Правила чуть отличаются. Ничего, попривыкнем, - передает слова Анисимова пресс-служба ФХР.

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.