Артем Анисимов: Надо лезть больше на ворота и реализовывать свои моменты - Советский спорт
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04 мая 2019 19:43Хоккей

Артем Анисимов: Надо лезть больше на ворота и реализовывать свои моменты

Нападающий сборной России Артем Анисимов прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.

- Пока у сборной России не получается цельной игры.
- Надо на ворота лезть больше и реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.

- Что надо улучшать при игре в большинстве?
- Бросать побольше.

- А в меньшинстве?
- Сыграть чуть компактнее. Не допускать бросков.

- Не выбьют эти два матча из колеи?
- Нет. Все хорошо.

- Сложно адаптироваться к европейским правилам?
- Правила чуть отличаются. Ничего, попривыкнем, - передает слова Анисимова пресс-служба ФХР.

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.

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