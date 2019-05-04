Артем Анисимов: Надо лезть больше на ворота и реализовывать свои моменты

- Пока у сборной России не получается цельной игры.
- Надо на ворота лезть больше и реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.
- Что надо улучшать при игре в большинстве?
- Бросать побольше.
- А в меньшинстве?
- Сыграть чуть компактнее. Не допускать бросков.
- Не выбьют эти два матча из колеи?
- Нет. Все хорошо.
- Сложно адаптироваться к европейским правилам?
- Правила чуть отличаются. Ничего, попривыкнем, - передает слова Анисимова пресс-служба ФХР.
Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.
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