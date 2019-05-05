Мюррей будет основным вратарем сборной Канады на ЧМ-2019 - Советский спорт
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05 мая 2019 17:18ХоккейСметанникова Дарья

Мюррей будет основным вратарем сборной Канады на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо сообщил, кто будет основным вратарем команды на чемпионате мира 2019 года.

«Мюррей будет основным вратарем, Харт — его сменщиком. У Мэтта большой опыт выступлений в важных матчах. Он знает, как справляться с давлением.

За 17 дней необходимо провести 10 матчей, и в такой ситуации логика подсказывает, что шанс будет у каждого игрока. Но мы намерены добиться максимального результата и выпускать на лед хоккеистов, способных реализовать поставленные задачи», - приводит слова Виньо TSN.

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