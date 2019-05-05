Дубль Кузнецова принес России победу над Чехией в заключительном матче Евтотура - Советский спорт
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05 мая 2019 21:30ХоккейСметанникова Дарья

Дубль Кузнецова принес России победу над Чехией в заключительном матче Евтотура

В Чехии завершился последний этап Еврохоккейтура.

Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:1.

В составе российской команды дубль оформил Евгений Кузнецов (8-я минута, 18), еще по шайбе забросили Кирилл Капризов (12) и Дмитрий Орлов (15). У чехов отличился Михал Репик (16).

Напомним, что ранее сборная России проиграла командам Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).

Сборная России стала победительницей Евротура. Чехи заняли четвертое место.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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