Дубль Кузнецова принес России победу над Чехией в заключительном матче Евтотура

Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:1.
В составе российской команды дубль оформил Евгений Кузнецов (8-я минута, 18), еще по шайбе забросили Кирилл Капризов (12) и Дмитрий Орлов (15). У чехов отличился Михал Репик (16).
Напомним, что ранее сборная России проиграла командам Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).
Сборная России стала победительницей Евротура. Чехи заняли четвертое место.
10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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