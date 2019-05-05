ФХР выразил соболезнования родным погибших при возгорании самолета в Шереметьево

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким 13 пассажиров, погибших при возгорании самолета в аэропорту Шереметьево.
«Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления — получившим травмы», - говорится в сообщении в твиттере.
В результате пожара погибли 13 пассажиров.
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