Илья Воробьев: У нас есть идеи и задумки, но состав на ЧМ-2019 еще предстоит выбрать - Советский спорт
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05 мая 2019 22:35ХоккейСметанникова Дарья

Илья Воробьев: У нас есть идеи и задумки, но состав на ЧМ-2019 еще предстоит выбрать

Сборная России готовится принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог победы над Чехией (4:1) и поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Команда отработала довольно неплохо, мы не говорим о звеньях, а говорим о команде. Мы искали оптимальные варианты, получилось неплохо. Пришли к таким звеньям через задумки, которые еще вчера сидели и обсуждали.

Состав на чемпионат мира? Мы еще будем думать, у нас есть идеи и задумки, но еще предстоит выбрать. Мы будем думать по ребятам, кто поедет дальше, а кто нет. Пройдемся по каждой кандидатуре и придем к общему знаменателю, это касается и Любушкина, и Киселевича.

У нас есть идея по поводу вратарей, но окончательного решения нет. У нас очень много атакующих игроков, атакующий потенциал, которого в прошлом году не было. В этом и заключается специфика», - цитирует Воробьева Sport24.ru.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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