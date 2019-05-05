Евгений Кузнецов: Сегодня был важный матч после двух неудачных игр Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:1 в заключительном этапе Евротура.

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итог матча. Форвард отметился двумя шайбами и двумя голевыми передачами в игре.

«Не скажу, что все вообще получалось. Сегодня был важный матч после двух неудачных игр. Сегодня больше половины игры мы делали то, что говорили тренеры. Самое главное, что выполнили план на игру. Моя передача на Орлова? Просто случайно полетела туда, когда нормально отдаешь, она не проходит, а когда шайба прыгает – то через все проходит.

Надеюсь, что большую часть положительных моментов мы из этой игры перенесем уже в чемпионат мира. Это хороший показатель, что сегодня уже не теряли шайбу в средней зоне, и назад бежали все. Согласен в каком-то смысле, когда говорят, что у нас звездная команда, все на атаку, а работать некому. Сегодня мы уже стали здорово работать в защиту, блокировали броски и шайбу не теряли, и в давление шли», - цитирует Кузнецова «Р-Спорт».