Дмитрий Орлов: Сборная России старается находить свою игру перед чемпионатом мира

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итог матча. Хоккеист стал автором одной шайбы в ворота чехов.
«Конечно, побеждать приятнее всегда, команда улыбается, сейчас расслабимся немножко, надо отдохнуть и восстановиться перед чемпионатом мира. Таких голов как сегодня я немного раньше забивал, я же не суперфорвард. Когда есть возможность – стараюсь открываться. Я пытался открыться за спину чеха, а Кузя же мастер подкидок и пасов, так что мне оставалось только попасть.
Кузя хорошую игру провел, да и вся команда сегодня хорошо сыграла. Мы стараемся находить свою игру перед чемпионатом мира, сегодня уже лучше по своей системе сыграли, меньше потерь допускали», - цитирует Орлова «Р-Спорт».
10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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