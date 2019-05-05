Дмитрий Орлов: Сборная России старается находить свою игру перед чемпионатом мира - Советский спорт
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05 мая 2019 23:00ХоккейСметанникова Дарья

Дмитрий Орлов: Сборная России старается находить свою игру перед чемпионатом мира

Сборная России обыграла команду Чехии (4:1) в заключительном этапе Еврохоккейтура.

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвел итог матча. Хоккеист стал автором одной шайбы в ворота чехов.

«Конечно, побеждать приятнее всегда, команда улыбается, сейчас расслабимся немножко, надо отдохнуть и восстановиться перед чемпионатом мира. Таких голов как сегодня я немного раньше забивал, я же не суперфорвард. Когда есть возможность – стараюсь открываться. Я пытался открыться за спину чеха, а Кузя же мастер подкидок и пасов, так что мне оставалось только попасть.

Кузя хорошую игру провел, да и вся команда сегодня хорошо сыграла. Мы стараемся находить свою игру перед чемпионатом мира, сегодня уже лучше по своей системе сыграли, меньше потерь допускали», - цитирует Орлова «Р-Спорт».

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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