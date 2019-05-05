Стал известен состав сборной Финляндии на ЧМ-2019 - Советский спорт
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05 мая 2019 23:44ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав сборной Финляндии на ЧМ-2019

Федерация хоккея Финляндии обнародовала состав сборной на чемпионат мира 2019 года.

Напомним, что в прошлом году сборная Финляндии вылетела из турнира в четвертьфинале.

Вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд АйсХогз»), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят»), Юсси Олкинуора («Пеликанс»);

Защитники: Микко Лехтонен («ХВ-71»), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхокс»), Петтери Линдбом («Лозанна»), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж»);

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко»), Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»), Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тони Раяла («Биль»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт»), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Йере Саллинен («Эребро»), Харри Песонен («Тайгерс»), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз»).

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