«Ак Барс» рассматривает кандидатуры трех вратарей

«Ак Барс» заинтересован в трех голкиперах: шведе Андерсе Нильссоне, финне Харри Сятери и еще одном вратаре из клуба НХЛ, который ведет борьбу за победу в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Отметим, что Нильссон играл за казанский клуб в сезоне-2014/15 и дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Минувший сезоне швед начал в «Ванкувере», а продолжил в «Оттаве».
Сятери в КХЛ отыграл три сезона в «Витязе». В нынешнем сезоне он играл в «Гран-Рапидсе» - фарм-клубе «Детройта».
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