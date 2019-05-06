«Ак Барс» рассматривает кандидатуры трех вратарей Три иностранных голкипера попали в сферу интересов «Ак Барса».

«Ак Барс» заинтересован в трех голкиперах: шведе Андерсе Нильссоне, финне Харри Сятери и еще одном вратаре из клуба НХЛ, который ведет борьбу за победу в Кубке Стэнли. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Отметим, что Нильссон играл за казанский клуб в сезоне-2014/15 и дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Минувший сезоне швед начал в «Ванкувере», а продолжил в «Оттаве».

Сятери в КХЛ отыграл три сезона в «Витязе». В нынешнем сезоне он играл в «Гран-Рапидсе» - фарм-клубе «Детройта».