Якуб Коварж: У сборной Чехии нет звездных вратарей и защитников

Вратарь «Автомобилиста» и сборной Чехии Якуб Коварж поделился ожиданиями от чемпионата мира.
«Многие игроки узнали о составе на чемпионат мира несколько дней назад, поэтому не было никаких сюрпризов. Не думаю, что тренерский штаб сборной определит основного вратаря. На мой взгляд, решение о том, кто будет защищать ворота, тренеры примут непосредственно перед каждым матчем.
Могу сказать, что сборная Чехии прибавила в обороне на Евротуре. Товарищеские матчи перед турниром получились совершенно безумными. Здорово, что в сборную приехали Гудас и Гронек, это добавляет позитива. В современном хоккее игра в обороне очень важна, за счет нее выигрывается большое количество матчей. У нашей команды нет звездных вратарей и защитников, поэтому необходимо сбалансировать игру», — цитирует Коваржа Hokej.cz.
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