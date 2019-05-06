Якуб Коварж: У сборной Чехии нет звездных вратарей и защитников В Словакии с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.

Вратарь «Автомобилиста» и сборной Чехии Якуб Коварж поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Многие игроки узнали о составе на чемпионат мира несколько дней назад, поэтому не было никаких сюрпризов. Не думаю, что тренерский штаб сборной определит основного вратаря. На мой взгляд, решение о том, кто будет защищать ворота, тренеры примут непосредственно перед каждым матчем.

Могу сказать, что сборная Чехии прибавила в обороне на Евротуре. Товарищеские матчи перед турниром получились совершенно безумными. Здорово, что в сборную приехали Гудас и Гронек, это добавляет позитива. В современном хоккее игра в обороне очень важна, за счет нее выигрывается большое количество матчей. У нашей команды нет звездных вратарей и защитников, поэтому необходимо сбалансировать игру», — цитирует Коваржа Hokej.cz.