Действующие чемпионы мира определились с составом на турнир в Словакии - Советский спорт
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06 мая 2019 15:53ХоккейСметанникова Дарья

Действующие чемпионы мира определились с составом на турнир в Словакии

В Словакии с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.

Сборная Швеции опубликовала состав, который примет участие в чемпионате мира-2019. Напомним, что в прошлом году шведы выиграли турнир.

Вратари: Юнас Энрот («Эребре»), Якуб Маркстрем («Ванкувер Кэнакс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Роберт Хег («Филадельфия Флайерз»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл Предаторз»), Маркус Петтерссон («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Бенгтссон («Линчепиг»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Филип Хольм («Торпедо»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Луи Эрикссон («Ванкувер Кэнакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Антон Ведин («Тимре»), Антон Ландер («Локомотив»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Патрик Хернквист («Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).

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