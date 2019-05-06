Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной Франции определил заявку национальной команды на чемпионат мира.
Вратари: Анри Корентин Бюссе («Амьен»), Флорьан Арди («Ангер»), Себастьян Юленен («Англе»)
Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба – «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»)
Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба – «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все – «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба – «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»).
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