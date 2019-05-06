Калинин и Меньшиков перешли в «Трактор» Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Защитники Дмитрий Калинин и Виталий Меньшиков продолжат карьеру в составе «Трактора».

Отмечается, что сегодня, 6 мая, оба хоккеиста подписали контракты, которые рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне КХЛ 38-летний Калинин выступал за московский «Спартак». Он провел 56 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-2».

29-летний Меньшиков играл за московское «Динамо». В его активе 54 матча, 5 (2+3) очков при показателе полезности «+1».