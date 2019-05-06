Директор «Трактора»: Калинин самый титулованный игрок «Трактора», его опыт пригодится молодым О переходе игрока стало известно сегодня, 6 мая.

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал подписание контрактов с защитниками Виталием Меньшиковым и Дмитрием Калининым.

«Подписан контракт с Виталием Меньшиковым, выпускником школы «Трактор». У Виталия приличный опыт игр в Континентальной хоккейной лиге, а также на международном уровне в составе различных сборных. Это силовой защитник, более того – настоящий боец, умеющий постоять за честь команды на льду.

Дмитрий Калинин – выпускник нашей школы, самый титулованный в нынешнем составе «Трактора». Трехкратный чемпион мира и дважды обладатель Кубка Гагарина, участник Олимпийских Игр и Кубка мира. Игрок авторитетный и на площадке, и в раздевалке. Его опыт и мастерство обязательно пригодятся команде, особенно молодым хоккеистам», – заявил функционер.