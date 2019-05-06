Капитан «Авангарда» Михеев покинул омский клуб (видео) Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Авангард» сообщил об уходе российского защитника Евгения Медведева.

Напомним, 36-летний игрок защищал цвета «ястребов» с 2016 года. За это время он провел 202 матча и набрал 93 (24+69) очка.

В минувшем сезоне «Авангард» добрался до финала плей-офф КХЛ, где проиграл серию московскому ЦСКА со счетом 0-4.

Добавим, что Медведев ранее выступал за «Ак Барс» и «Филадельфию».