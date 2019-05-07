Защитник «Коламбуса» Гавриков вызван в сборную России на ЧМ-2019 «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Бостон Брюинз» (2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков вызван в расположение сборной России для участия в чемпионате мира 2019 года. Об этом в твиттере сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

На чемпионат мира в сборную России уже были вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.