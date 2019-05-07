«Спартак» подписал контракт с нападающим Столяровым

«Спартак» подписал одностороннее соглашение с нападающим Геннадием Столяровым. Контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне 32-летний хоккеист играл в подмосковном «Витязе». В 59 матчах регулярного сезона Столяров набрал 15 (5+10) очков. В плей-офф форвард сыграл четыре матча.
В своей карьере Столяров выступал за московское «Динамо», ЦСКА, череповецкую «Северсталь», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс».
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