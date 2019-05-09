Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Полное расписание матчей - Советский спорт
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09 мая 2019 12:00Хоккей

Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Полное расписание матчей

С 10 по 26 мая в Словакии (Кошице и Братислава) пройдет чемпионат мира по хоккею. «Советский спорт» предлагает вам полное расписание всех матчей.

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Группа

Дата, время (мск)

Матч

Группа A

10.05.2019 17:15

Финляндия – Канада

Группа B

10.05.2019 17:15

Россия – Норвегия

Группа A

10.05.2019 21:15

США – Словакия

Группа B

10.05.2019 21:15

Чехия – Швеция

Группа A

11.05.2019 13:15

Дания – Франция

Группа B

11.05.2019 13:15

Швейцария – Италия

Группа A

11.05.2019 17:15

Германия – Великобритания

Группа B

11.05.2019 17:15

Латвия – Австрия

Группа A

11.05.2019 21:15

Словакия – Финляндия

Группа B

11.05.2019 21:15

Норвегия – Чехия

Группа A

12.05.2019 13:15

США – Франция

Группа B

12.05.2019 13:15

Россия – Австрия

Группа A

12.05.2019 17:15

Дания – Германия

Группа B

12.05.2019 17:15

Италия – Швеция

Группа A

12.05.2019 21:15

Великобритания – Канада

Группа B

12.05.2019 21:15

Латвия – Швейцария

Группа A

13.05.2019 17:15

США – Финляндия

Группа B

13.05.2019 17:15

Россия – Чехия

Группа A

13.05.2019 21:15

Словакия – Канада

Группа B

13.05.2019 21:15

Норвегия – Швеция

Группа A

14.05.2019 17:15

Великобритания – Дания

Группа B

14.05.2019 17:15

Италия – Латвия

Группа A

14.05.2019 21:15

Германия – Франция

Группа B

14.05.2019 21:15

Швейцария – Австрия

Группа A

15.05.2019 17:15

США – Великобритания

Группа B

15.05.2019 17:15

Швейцария – Норвегия

Группа A

15.05.2019 21:15

Германия – Словакия

Группа B

15.05.2019 21:15

Россия – Италия

Группа A

16.05.2019 17:15

Канада – Франция

Группа B

16.05.2019 17:15

Швеция – Австрия

Группа A

16.05.2019 21:15

Финляндия – Дания

Группа B

16.05.2019 21:15

Чехия – Латвия

Группа A

17.05.2019 17:15

Франция – Словакия

Группа B

17.05.2019 17:15

Австрия – Норвегия

Группа A

17.05.2019 21:15

Финляндия – Великобритания

Группа B

17.05.2019 21:15

Чехия – Италия

Группа A

18.05.2019 13:15

Дания – США

Группа B

18.05.2019 13:15

Латвия – Россия

Группа A

18.05.2019 17:15

Канада – Германия

Группа B

18.05.2019 17:15

Италия – Норвегия

Группа A

18.05.2019 21:15

Великобритания – Словакия

Группа B

18.05.2019 21:15

Швеция – Швейцария

Группа A

19.05.2019 17:15

Германия – США

Группа B

19.05.2019 17:15

Австрия – Чехия

Группа A

19.05.2019 21:15

Франция – Финляндия

Группа B

19.05.2019 21:15

Швейцария – Россия

Группа A

20.05.2019 17:15

Франция – Великобритания

Группа B

20.05.2019 17:15

Швеция – Латвия

Группа A

20.05.2019 21:15

Канада – Дания

Группа B

20.05.2019 21:15

Австрия – Италия

Группа A

21.05.2019 13:15

Финляндия – Германия

Группа B

21.05.2019 13:15

Чехия – Швейцария

Группа A

21.05.2019 17:15

Словакия – Дания

Группа B

21.05.2019 17:15

Норвегия – Латвия

Группа A

21.05.2019 21:15

Канада – США

Группа B

21.05.2019 21:15

Швеция – Россия

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ

¼ финала

23 мая

½ финала

25 мая

Матч за третье место

26 мая

Финал

26 мая

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