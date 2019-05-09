Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Полное расписание матчей

Группа
Дата, время (мск)
Матч
Группа A
10.05.2019 17:15
Финляндия – Канада
Группа B
10.05.2019 17:15
Россия – Норвегия
Группа A
10.05.2019 21:15
США – Словакия
Группа B
10.05.2019 21:15
Чехия – Швеция
Группа A
11.05.2019 13:15
Дания – Франция
Группа B
11.05.2019 13:15
Швейцария – Италия
Группа A
11.05.2019 17:15
Германия – Великобритания
Группа B
11.05.2019 17:15
Латвия – Австрия
Группа A
11.05.2019 21:15
Словакия – Финляндия
Группа B
11.05.2019 21:15
Норвегия – Чехия
Группа A
12.05.2019 13:15
США – Франция
Группа B
12.05.2019 13:15
Россия – Австрия
Группа A
12.05.2019 17:15
Дания – Германия
Группа B
12.05.2019 17:15
Италия – Швеция
Группа A
12.05.2019 21:15
Великобритания – Канада
Группа B
12.05.2019 21:15
Латвия – Швейцария
Группа A
13.05.2019 17:15
США – Финляндия
Группа B
13.05.2019 17:15
Россия – Чехия
Группа A
13.05.2019 21:15
Словакия – Канада
Группа B
13.05.2019 21:15
Норвегия – Швеция
Группа A
14.05.2019 17:15
Великобритания – Дания
Группа B
14.05.2019 17:15
Италия – Латвия
Группа A
14.05.2019 21:15
Германия – Франция
Группа B
14.05.2019 21:15
Швейцария – Австрия
Группа A
15.05.2019 17:15
США – Великобритания
Группа B
15.05.2019 17:15
Швейцария – Норвегия
Группа A
15.05.2019 21:15
Германия – Словакия
Группа B
15.05.2019 21:15
Россия – Италия
Группа A
16.05.2019 17:15
Канада – Франция
Группа B
16.05.2019 17:15
Швеция – Австрия
Группа A
16.05.2019 21:15
Финляндия – Дания
Группа B
16.05.2019 21:15
Чехия – Латвия
Группа A
17.05.2019 17:15
Франция – Словакия
Группа B
17.05.2019 17:15
Австрия – Норвегия
Группа A
17.05.2019 21:15
Финляндия – Великобритания
Группа B
17.05.2019 21:15
Чехия – Италия
Группа A
18.05.2019 13:15
Дания – США
Группа B
18.05.2019 13:15
Латвия – Россия
Группа A
18.05.2019 17:15
Канада – Германия
Группа B
18.05.2019 17:15
Италия – Норвегия
Группа A
18.05.2019 21:15
Великобритания – Словакия
Группа B
18.05.2019 21:15
Швеция – Швейцария
Группа A
19.05.2019 17:15
Германия – США
Группа B
19.05.2019 17:15
Австрия – Чехия
Группа A
19.05.2019 21:15
Франция – Финляндия
Группа B
19.05.2019 21:15
Швейцария – Россия
Группа A
20.05.2019 17:15
Франция – Великобритания
Группа B
20.05.2019 17:15
Швеция – Латвия
Группа A
20.05.2019 21:15
Канада – Дания
Группа B
20.05.2019 21:15
Австрия – Италия
Группа A
21.05.2019 13:15
Финляндия – Германия
Группа B
21.05.2019 13:15
Чехия – Швейцария
Группа A
21.05.2019 17:15
Словакия – Дания
Группа B
21.05.2019 17:15
Норвегия – Латвия
Группа A
21.05.2019 21:15
Канада – США
Группа B
21.05.2019 21:15
Швеция – Россия
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ
¼ финала
23 мая
½ финала
25 мая
Матч за третье место
26 мая
Финал
26 мая
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