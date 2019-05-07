Михаил Сергачев: Хоккеистам сборной России нужно время, но к чемпионату мира мы будем готовы Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Защитник сборной России Михаил Сергачев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде, которая готовится к чемпионату мира.

«Классно тут все. И организация, и ребята. Весело, партнеры помогают, если спрашиваю. Обстановка в сборной рабочая. Мы дважды проиграли, но это из колеи не выбило, мы знали, что будет процесс становления и сплачивания команды.

Ребятам нужно привыкнуть к своим ролям, потому что не все четыре звена могут играть в атаке, кто-то должен и за оборону отвечать. Нам нужно время, но к чемпионату мира уже будем полностью готовы», –цитирует игрока Sport24.ru.

Напомним, сборная России сыграет на групповом этапе с командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.