На 42-м году жизни скончался бывший голкипер «Авангарда» Адам Свобода

Сегодня, 7 мая, ушел из жизни чешский голкипер Адам Свобода. Об этом сообщает официальный сайт Чешского хоккейного союза.
По сообщениям некоторых СМИ, он повесился в собственном доме.
В 2013 году он выиграл чемпионат страны в составе команды «Пльзень», а свой последний сезон (2016/17) провел в Казахстане, выступая за «Бейбарыс» из Атырау.
С 2001 по 2008 год вратарь выступал за сборную Чехии, выиграв чемпионат мира, а также серебро в 2006 году.
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