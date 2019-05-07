Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

Как сообщает пресс-служба казанской команды, соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2019/20.
Отмечается, что форвард будет выступать под номером 27.
В минувшем сезоне КХЛ Петров провел 68 матчей за «Авангард» и набрал 26 (10+16) очков.
Ранее «Ак Барс» и рижское «Динамо» произвели обмен: в столицу Татарстана переезжает голкипер Тимур Билялов, а клуб из Латвии получит денежную компенсацию. Также в результате обмена между «Ак Барсом» и «Нефтехимиклм» в Казань вернулся защитник Дамир Мусин.
Добавим, что нападающие «Ак Барса» Артем Галимов и Максим Марушев приняли квалификационные предложения, подписав соглашения, рассчитанные до конца сезона-2020/21.
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