Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс» «Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба Кириллом Петровым.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2019/20.

Отмечается, что форвард будет выступать под номером 27.

В минувшем сезоне КХЛ Петров провел 68 матчей за «Авангард» и набрал 26 (10+16) очков.

Ранее «Ак Барс» и рижское «Динамо» произвели обмен: в столицу Татарстана переезжает голкипер Тимур Билялов, а клуб из Латвии получит денежную компенсацию. Также в результате обмена между «Ак Барсом» и «Нефтехимиклм» в Казань вернулся защитник Дамир Мусин.

Добавим, что нападающие «Ак Барса» Артем Галимов и Максим Марушев приняли квалификационные предложения, подписав соглашения, рассчитанные до конца сезона-2020/21.