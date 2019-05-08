«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

«Сент-Луис» одержал победу над «Далласом» (2:1 2OT) во втором овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Решающий гол на 86-й минуте матча забил Патрик Марун.
Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса».
А голкипер Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Валерий Ничушкин освободились для сборной России.
НХЛ
Плей-офф
2-у раунд
7-й матч
«Сент-Луис» - «Даллас» - 2:1 2OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Данн, 14. Марун, 86 - Зукарелло, 16.
Счет в серии: 4-3.
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