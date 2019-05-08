«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф - Советский спорт
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08 мая 2019 07:34Хоккей

«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

«Блюзмены» стали первыми финалистами на Западе.

«Сент-Луис» одержал победу над «Далласом» (2:1 2OT) во втором овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Решающий гол на 86-й минуте матча забил Патрик Марун.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса».

А голкипер Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Валерий Ничушкин освободились для сборной России.

НХЛ

Плей-офф

2-у раунд

7-й матч

«Сент-Луис» - «Даллас» - 2:1 2OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Данн, 14. Марун, 86 - Зукарелло, 16.

Счет в серии: 4-3.

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