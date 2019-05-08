Лукоянов продлил контракт с «Ак Барсом» - Советский спорт
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08 мая 2019 13:05ХоккейЛипкин Антон

Лукоянов продлил контракт с «Ак Барсом»

Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов продолжит играть в команде, сообщает официальный сайт клуба. 30-летний нападающий подписал новый двухлетний контракт с «барсами».

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. В прошедшем сезоне на счету форварда 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, что стало его лучшим показателем за карьеру в КХЛ. В четырех играх плей-офф он сделал одну результативную передачу.

Всего за восемь лет в «Ак Барсе» Лукоянов провел за команду 494 матча и набрал 141 (62+79) очко при показателе полезности «+72» и 262 минутах штрафа.

Напомним, с нового сезона главным тренером «Ак Барса» станет Дмитрий Квартальнов.

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