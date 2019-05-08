«Трактор» объявил ассистентов Скудры

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгов сообщил о том, кто будет помогать новому главному тренеру команды Петерису Скудре, а также назвал тренеров «Челмета» и «Белых Медведей».
«Главному тренеру «Трактора» Петерису Скудре будут ассистировать челябинские специалисты Алексей Тертышный и Алексей Чикалин, а также Александр Завьялов и Андрей Царев.
В Высшей лиге у команды «Челмет» штаб также серьезно обновился. Пост главного тренера занял челябинец Максим Смельницкий, ранее руководивший «Белыми Медведями». Его помощниками стали также местные воспитанники Константин Штрахов и Сергей Тертышный.
Молодежную команду «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин. В новом сезоне ему будут помогать известные челябинские хоккеисты, перешедшие на тренерскую работу, Константин Панов, Марат Аскаров и Георгий Гелашвили.
Таким образом, все три команды системы «Трактора» укомплектованы тренерскими кадрами, большинство из которых челябинские наставники», – приводит слова Видгофа официальный сайт клуба.
Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в четырех матчах серию с «Автомобилистом».
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