Бен Бишоп: Не хочу смотреть повтор решающего гола

Главный тренер «Далласа» Бен Бишоп прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (1:2 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
«Я не видел повтора решающего гола, и не знаю, хочу ли я это делать, – приводит слова Бишопа официальный сайт лиги. – Насколько я понимаю, шайба попала в штангу и потом мне в голову. Марун, видимо, просто добил ее с ленточки.
Первое слово, которое сейчас приходит в голову, – разочарование. У нас был прекрасный шанс выйти в финал конференции и упустить его во втором овертайме седьмого матча…
Это тяжело. Возможно, чуть позже мы переосмыслим то, чего добились в этом сезоне, но пока мы очень расстроены».
Напомним, Бишоп отразил 52 из 54 бросков и был признан третьей звездой матча.
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