Бен Бишоп: Не хочу смотреть повтор решающего гола - Советский спорт
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08 мая 2019 13:54ХоккейЛипкин Антон

Бен Бишоп: Не хочу смотреть повтор решающего гола

«Даллас» проиграл «Сент-Луису» в решающем седьмом матче серии.

Главный тренер «Далласа» Бен Бишоп прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (1:2 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Я не видел повтора решающего гола, и не знаю, хочу ли я это делать, – приводит слова Бишопа официальный сайт лиги. – Насколько я понимаю, шайба попала в штангу и потом мне в голову. Марун, видимо, просто добил ее с ленточки.

Первое слово, которое сейчас приходит в голову, – разочарование. У нас был прекрасный шанс выйти в финал конференции и упустить его во втором овертайме седьмого матча…

Это тяжело. Возможно, чуть позже мы переосмыслим то, чего добились в этом сезоне, но пока мы очень расстроены».

Напомним, Бишоп отразил 52 из 54 бросков и был признан третьей звездой матча.

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