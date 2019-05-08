Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира - Советский спорт
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08 мая 2019 14:48ХоккейСпирин Дмитрий

Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев сообщил, что капитаном команды на чемпионате мира будет Илья Ковальчук.

«У нас много таланта, особенно впереди. Но нам надо создать рабочий коллектив, на одном таланте не выйдешь. Капитаном будет Ковальчук, ассистенты Овечкин и Малкин. Василевский будет начинать первую игру в воротах», - заявил Воробьев.

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