Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира

«У нас много таланта, особенно впереди. Но нам надо создать рабочий коллектив, на одном таланте не выйдешь. Капитаном будет Ковальчук, ассистенты Овечкин и Малкин. Василевский будет начинать первую игру в воротах», - заявил Воробьев.
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