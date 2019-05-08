Гавриков, скорее всего, не сыграет с Норвегией Защитник «Коламбуса» присоединится к сборной 10 мая.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, скорее всего, пропустит стартовый матч сборной России на чемпионате мира в Словакии с Норвегией. Ожидается, что 23-летний игрок обороны присоединится к команде 10 мая.

«Гавриков присоединится к сборной России, скорее всего, 10 мая, ему надо пройти медобследование, – приводит «Р-Спорт» слова главы штаба сборной Романа Ротенберга. – Скорее всего, он не сыграет в первой игре».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).

На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

После окончания сезона в КХЛ Гавриков подписал контракт с «Коламбусом» и провел за команду два матча в плей-офф.