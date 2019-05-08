«Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым

Контракт «Трактора» с Сергеевым рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.
В прошлом сезоне 23-летний защитник провел в Казахстане в составе команды «Алматы». На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков.
Отметим, с 2013 по 2016 год Сергеев выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Китченер Рейнджерс». Кроме того, хоккеист выступал в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс».
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