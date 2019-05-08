«Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 18:44ХоккейСметанникова Дарья

«Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым

«Трактор» сообщил о подписании контракта с защитником Дмитрием Сергеевым.

Контракт «Трактора» с Сергеевым рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел в Казахстане в составе команды «Алматы». На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков.

Отметим, с 2013 по 2016 год Сергеев выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Китченер Рейнджерс». Кроме того, хоккеист выступал в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс».

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
08/05 13:23Футбол
Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
08/05 13:24Футбол
Кто отправится в лапы к Клоппу: «Аякс» или «Тоттенхэм»? Сегодня - битва за финалГлавная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
08/05 05:00Футбол
«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
08/05 08:49Футбол
Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом!
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
18:44 Хоккей «Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым
18:31 Волейбол Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России
18:24 ММА Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем
18:21 Футбол «Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы
18:20 ММА Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC
18:15 Футбол Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»
18:11 Баскетбол «Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста
17:48 Футбол Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением
17:43 Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда
17:42 ММА Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
17:36 Футбол Николай Валуев: Кокорин получил мягкий срок, но ощущение безнаказанности поколебалось
17:26 Футбол Мама Кокориных в слезах покинула здание суда
17:21 Футбол Борис Игнатьев: «Барселона» проиграла замечательной команде
17:13 Футбол Вячеслав Колосков: Я рассчитывал на более мягкий приговор Кокорину и Мамаеву
16:55 Футбол Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5
16:44 Футбол Мирча Луческу: Кокорин получил слишком большой срок, это чересчур
16:40 Футбол Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака
16:36 Футбол У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора
16:27 Футбол Кокорин получил 18 месяцев колонии общего режима, Мамаев – 17
16:22 Футбол Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика