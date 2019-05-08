Кирилл Капризов: Нужно быть командой и не смотреть на фамилии - Советский спорт
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08 мая 2019 20:48ХоккейСметанникова Дарья

Кирилл Капризов: Нужно быть командой и не смотреть на фамилии

В Словакии с 10 мая стартует чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая.

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Словакии.

«Спокойно готовимся к чемпионату мира, о чемпионстве с ЦСКА уже не вспоминаем. Все друг друга в команде знают, о клубной принадлежности не думаем. После побед уверенность только укрепляется. Нам правильно сказали — нужно быть командой и не смотреть на фамилии», — цитирует Капризова пресс-служба КХЛ.

На турнире сборная России в группе сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В прошлом году сборная России вылетела на стадии ¼ финала.

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