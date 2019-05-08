Кожевников: Большое количество звезд в составе российской сборной на ЧМ – проблема Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем мировом хоккейном первенстве.

– Большое количество звезд в составе российской сборной – это проблема для тренерского штаба национальной команды, которую нужно решить. Все парни с характером, все хотят играть и приносить пользу команде. Всем им нужно найти место в составе, подобрать правильных партнеров, чтобы они получали удовольствие от игры и делали результат. А это не так просто. Посмотрите, даже такой мастер, как Илья Ковальчук, играл в четвертом звене. Какие-то обиды у игроков, если они есть, надо убрать подальше.

Главным фактором успеха на предстоящем чемпионате мира станет желание и самоотдача хоккеистов. Все взрослые люди, все понимают, что приехали в сборную России. Главное, чтобы не было скандалов каких-нибудь «подземных», и все будет хорошо, – заявил Кожевников в интервью Life.Ru.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.