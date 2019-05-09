НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Кто отправится в лапы к Клоппу: «Аякс» или «Тоттенхэм»? Сегодня - битва за финал Главная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилось Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск. В День победы – о наших победах «Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.

Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось После вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Да как такое возможно!? «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» три мяча, но на 96-й минуте... «Тоттенхэм» переиграл в супердраматичном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» (3:2) и вышел в финал. Судьба главного клубного турнира Европы решится 1 июня в Мадриде в противостоянии «шпор» и «Ливерпуля».

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Чисто английское. В Мадриде нас ждет уникальнейший финал «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» За главный приз европейского клубного футбола поспорят два представителя АПЛ, которые… никогда АПЛ не выигрывали.