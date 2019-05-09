НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли

Сегодня, 9 мая, «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ, где сыграет против «Сент-Луиса».
Ранее в финал Восточной конференции вышел «Бостон», который встретится с «Каролиной».
Официальный сайт лиги опубликовал подробное расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли:
Восточная конференция:
10 мая, пятница, «Бостон» – «Каролина» – 03:00 (мск)
12 мая, воскресенье, «Бостон» – «Каролина» – 22:00
15 мая, среда, «Каролина» – «Бостон» – 03:00
17 мая, пятница, «Каролина» – «Бостон» – 03:00
19 мая, воскресенье, «Бостон» – «Каролина» – 02:15
21 мая, вторник, «Каролина» – «Бостон» – 03:00
23 мая, четверг, «Бостон» – «Каролина» – 03:00
Западная конференция:
12 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 03:00
14 мая, вторник, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 04:00
16 мая, четверг, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00
18 мая, суббота, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00
19 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» – 22:00
22 мая, среда, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00
24 мая, пятница, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 04:00