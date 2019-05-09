НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли - Советский спорт
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09 мая 2019 07:38ХоккейГичунцев Артур

НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 9 мая, «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ, где сыграет против «Сент-Луиса».

Ранее в финал Восточной конференции вышел «Бостон», который встретится с «Каролиной».

Официальный сайт лиги опубликовал подробное расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли:

Восточная конференция:

10 мая, пятница, «Бостон» – «Каролина» – 03:00 (мск)

12 мая, воскресенье, «Бостон» – «Каролина» – 22:00

15 мая, среда, «Каролина» – «Бостон» – 03:00

17 мая, пятница, «Каролина» – «Бостон» – 03:00

19 мая, воскресенье, «Бостон» – «Каролина» – 02:15

21 мая, вторник, «Каролина» – «Бостон» – 03:00

23 мая, четверг, «Бостон» – «Каролина» – 03:00

Западная конференция:

12 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 03:00

14 мая, вторник, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 04:00

16 мая, четверг, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00

18 мая, суббота, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00

19 мая, воскресенье, «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» – 22:00

22 мая, среда, «Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 03:00

24 мая, пятница, «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 04:00

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