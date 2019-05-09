Защитник «Колорадо» Никита Задоров вызван в сборную России Сегодня, 9 мая, его команда уступила в серии плей-офф НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Российский защитник Никита Задоров в ближайшее время пополнит ряды национальной команды, которая выступит на чемпионате мира в Словакии.

«Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде. Что касается сроков, то они пока неясны», – сказал агент «Чемпионату».

Отметим, что первенство планеты пройдет с 10 по 26 мая.