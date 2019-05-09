Сборная России почтила память советских солдат в Братиславе Национальная команда прибыла в Словакию на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 26 мая.

Хоккеисты сборной России, а также тренерский штаб возложили цветы к памятнику советских солдат в Братиславе, павших в боях за освобождение столицы Словакии.

Как сообщает агентство «РИА Новости», также в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов, ветераны Великой Отечественной войны.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.