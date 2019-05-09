Овечкин тренируется в одном звене с Кузнецовым на чемпионате мира

9 мая хоккеисты сборной России тренируются в следующих сочетаниях:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов,
«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
«Красные»: Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Кучеров, Барабанов;
«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Сборная России начнет турнир 10 мая матчем с Норвегией.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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