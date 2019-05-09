Жамнов пропустил тренировку сборной России из-за болезни - Советский спорт
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09 мая 2019 16:40ХоккейСпирин Дмитрий

Жамнов пропустил тренировку сборной России из-за болезни

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов пропустил первую тренировку национальной команды в Словакии перед стартом ЧМ-2019.

«Старший тренер сборной России Алексей Жамнов заболел перед вылетом в Братиславу и присоединится к команде сегодня», – сообщили в пресс-службе сборной.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.

Первый матч сборной России против команды Норвегии начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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