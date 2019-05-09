Жамнов пропустил тренировку сборной России из-за болезни

«Старший тренер сборной России Алексей Жамнов заболел перед вылетом в Братиславу и присоединится к команде сегодня», – сообщили в пресс-службе сборной.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.
Первый матч сборной России против команды Норвегии начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилосьНападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. «Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. «Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд
Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса» Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2) и вышел в финал. Как это былоНас ждет английский финал в Лиге чемпионов! Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!)«Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия. Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда. Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?