Жамнов пропустил тренировку сборной России из-за болезни

Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилось Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Армейцы победили! Все довольны! На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

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Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

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«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

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