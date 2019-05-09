Наша команда мечты: сборная россии на чемпионате мира-2019 - Советский спорт
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09 мая 2019 16:57Хоккей

Наша команда мечты: сборная россии на чемпионате мира-2019

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

В настоящее время в списке значится 27 хоккеистов, однако двое из них позднее покинут команду. Заявка на чемпионат мира должна составлять 25 человек, и окончательный состав будет объявлен уже в Братиславе. На данный же момент он выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

Защитники: Артем Блажиевский, Владислав Гавриков, Александр Елесин, Никита Зайцев, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Артем Анисимов, Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Сергей Плотников, Иван Телегин.

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