Никита Зайцев: Моя задача - выходить и делать то, что он меня требуют Защитник сборной России Никита Зайцев поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате мира против команды Норвегии.

- Здесь отличные условия, прекрасные раздевалки. Хорошо, что уже добрались сюда и начали здесь кататься.

Почему в аэропорту не все фотографировались и давали автографы? Так это не болельщики. Эти люди потом продают автографы за деньги, поэтому к ним такое отношение.

Матч с Норвегией — тренировочный? Какой там тренировочный, турнир начинается! Нужно быть в полном порядке. Посмотрим, как пойдет, как игра сложится.

Была ли надежда, что сыграю в большинстве? Была, однако меня это не беспокоит. Моя задача - выходить и делать то, что он меня требуют.

Нет никаких запретов на атакующие подключения, наоборот, все просят поддерживать атаку. Надо хорошо начать турнир, а там посмотрим, - приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.