IIHF утвердила формат финала чемпионата мира без послематчевых буллитов - Советский спорт
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09 мая 2019 20:43Хоккей

IIHF утвердила формат финала чемпионата мира без послематчевых буллитов

IIHF утвердила переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира.

Как сообщает «РИА Новости», финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов. Овертаймы во всех матчах турнира будут проходить в формате «три на три».

В играх предварительного раунда будет пятиминутный овертайм, после чего в случае необходимости состоится серия буллитов.

В четвертьфинальных, полуфинальных матчах и игре за третье место овертайм продлится 10 минут. Если шайб заброшено не будет, победитель также определится в серии буллитов.

В финале серия буллитов не предусмотрена, продолжительность каждого овертайма будет 20 минут.

Согласно предыдущей версии правил, в финале в случае ничьей в основное время должен был играться 20-минутный овертайм в формате «четыре не четыре», после него - серия буллитов.

Добавим, что первым чемпионатом мира в новом формате станет турнир в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая в городах Братислава и Кошице.

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