Сборная России внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.
Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.
Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
В Братиславе с национальной команде также тренируются защитники Артем Зуб и Артем Блажиевский, нападающий Иван Телегин, кроме того в сборную были вызваны защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.
Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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