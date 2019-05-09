Сборная России внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока - Советский спорт
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09 мая 2019 21:01Хоккей

Сборная России внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

Сборная России заявила 21 игрока на стартующий завтра чемпионат мира по хоккею, сообщает официальный сайт IIHF.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

В Братиславе с национальной команде также тренируются защитники Артем Зуб и Артем Блажиевский, нападающий Иван Телегин, кроме того в сборную были вызваны защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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