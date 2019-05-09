Илья Воробьев: Первая игра – не такая простая, готовиться надо к любому сопернику - Советский спорт
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09 мая 2019 21:06Хоккей

Илья Воробьев: Первая игра – не такая простая, готовиться надо к любому сопернику

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал подготовку к стартовому матчу на чемпионате мира-2019.

— Что касается формирования состава и заявки, то мы все еще думаем, как правильно сделать. У нас в команде высокая конкуренция, ждем Гаврикова и Задорова. Завтра определимся с составом на игру, сейчас думаем — заявим ли сразу всех.

— Не боитесь, что жесткий стиль игры Задорова может приносить удаления?
— Уже говорили с ним об этом. Надеемся, что не будет привозить удаления. Нам нужны оборонщики. Ждем его послезавтра, у него вопрос с визой. Что касается первой игры — она не такая простая. Готовиться надо к любому сопернику.

— Удалось ли сыграться атакующим игрокам?
— Завтра увидим. У нас было поступательное движение в последних матчах, надеемся, что по ходу чемпионата продолжим его.

— У Телегина роль тринадцатого форварда и игрока меньшинства?
— В принципе, да. Но тринадцатым форвардом может быть не только Иван, у нас есть игроки, способные исполнять эту роль.

— Пробовали Кучерова с Малкиным, но остановились на другом варианте?
— Надеялись, что они сыграются, но пока не кликает, так сказать. Было бы интересно, если бы получилось, но пока нет. Ищем другие сочетания.

— Без Жамнова тренировочный процесс поменялся?
— А почему должен был? У нас есть план и программа. Тем более, что Алексей уже прилетел и завтра будет с нами, насколько я знаю.

— Как вам атмосфера в Братиславе?
— Прекрасная. Это хоккейная страна. Все прекрасно организовано, рады быть здесь, - приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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