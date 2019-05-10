«Бостон» победил «Каролину» в первом матче финала Востока - Советский спорт
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10 мая 2019 06:28ХоккейЛипкин Антон

«Бостон» победил «Каролину» в первом матче финала Востока

У Свечникова одна передача.

«Бостон» нанес поражение «Каролине» (5:2) в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «медведей» Маркус Юханссон, сравнявший счет (2:2) в начале третьего периода. А через 28 секунд нападающий Патрис Бержерон забросил победную шайбу.

В составе «Каролины» результативная передача на счету форварда Андрея Свечникова. У 19-летнего российского нападающего теперь 5 (3+2) очков в шести матчах.

«Бостон» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».

НХЛ
Плей-офф
3-й раунд
1-й матч

«Бостон» – «Каролина» – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кэмпфер, 3. Юханссон, 43 (бол). Бержерон, 43 (бол). Койл, 58. Вагнер, 58 – Ахо (Свечников), 4 (бол). Маккегг, 30.

Счет в серии: 1-0 (5:2).

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