«Бостон» победил «Каролину» в первом матче финала Востока

«Бостон» нанес поражение «Каролине» (5:2) в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «медведей» Маркус Юханссон, сравнявший счет (2:2) в начале третьего периода. А через 28 секунд нападающий Патрис Бержерон забросил победную шайбу.
В составе «Каролины» результативная передача на счету форварда Андрея Свечникова. У 19-летнего российского нападающего теперь 5 (3+2) очков в шести матчах.
«Бостон» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».
НХЛ
Плей-офф
3-й раунд
1-й матч
«Бостон» – «Каролина» – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кэмпфер, 3. Юханссон, 43 (бол). Бержерон, 43 (бол). Койл, 58. Вагнер, 58 – Ахо (Свечников), 4 (бол). Маккегг, 30.
Счет в серии: 1-0 (5:2).
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