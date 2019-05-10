Себастьян Ахо: Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо после первого матча с «Бостоном» (2:5) в финальной серии Восточной конференции НХЛ рассказал о своем голе, в котором поучаствовал российский нападающий Андрей Свечников.
«Отличная работа Джордана (Стаала) на вбрасывании, – приводит слова 21-летнего финна «Газета.Ru». – (Свечников) сделал нереальную передачу к дальней штанге, и я просто подправил шайбу».
Напомним, Ахо вывел «Каролину» вперед во втором периоде, однако в заключительные 20 минут «Бостон» забросил четыре шайбы и повел в серии до четырех побед.
Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».
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