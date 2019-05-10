Рене Фазель: Чемпионат мира может сравниться с Лигой чемпионов

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал об ожиданиях перед началом чемпионата мира.
«Мы в ИИХФ последние дни, если честно, обсуждаем только футбол, в частности происходящее в Лиге чемпионов, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Вылет сильнейшей «Барселоны», спасение «Тоттенхэма» на последней секунде – это спортивное чудо.
Думаю, на нашем чемпионате мира случится что-то подобное, а победу одержит команда с характером и волей. Думаю, всем любителям хоккея турнир запомнится».
Напомним, чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая. В первый день турнира сборная России сыграет с Норвегией. Начало матча – 17:15 (мск).
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