Брюс Кэссиди: В плей-офф нет места волшебству «Бостон» выиграл у «Каролины» первый матч серии.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Каролиной» (4:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

«Никто не был рад тому, как мы провели второй период, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Им нужно было продолжать копать. Знаете, здесь обычно нет места волшебству. Как правило, здесь нужно просто перебороть соперника за шайбу.

Посмотрите на их второй гол. Мы проиграли в том эпизоде четыре единоборства, а они выиграли четыре. Мы должны были сделать то же самое, и нам это удалось».

Напомним, перед третьим периодом «Бостон» проигрывал со счетом 1:2, но забил четыре гола и одержал победу. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».