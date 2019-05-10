Брюс Кэссиди: В плей-офф нет места волшебству - Советский спорт
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10 мая 2019 11:49ХоккейЛипкин Антон

Брюс Кэссиди: В плей-офф нет места волшебству

«Бостон» выиграл у «Каролины» первый матч серии.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Каролиной» (4:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

«Никто не был рад тому, как мы провели второй период, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Им нужно было продолжать копать. Знаете, здесь обычно нет места волшебству. Как правило, здесь нужно просто перебороть соперника за шайбу.

Посмотрите на их второй гол. Мы проиграли в том эпизоде четыре единоборства, а они выиграли четыре. Мы должны были сделать то же самое, и нам это удалось».

Напомним, перед третьим периодом «Бостон» проигрывал со счетом 1:2, но забил четыре гола и одержал победу. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».

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