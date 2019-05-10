Джастин Уильямс: Сегодня «Каролину» немного проучили

Капитан «Каролины» Джастин Уильямс подвел итоги первого матча финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» (2:5).
«По ходу плей-офф мы были успешны в тех моментах, когда вели в счете, – приводит слова 37-летнего канадского форварда официальный сайт лиги. – Сегодня нас немного проучили. Такого не случалось какое-то время, и теперь нам нужно забрать следующую игру».
Напомним, «Каролина» вела в счете после двух периодов благодаря голам Себастьяна Ахо и Грега Маккегга. Однако в заключительные 20 минут «ураганы» пропустили четыре гола и потерпели поражение. Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».
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