Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией В пятницу в Братиславе стартует чемпионат мира.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прибыл в расположение сборной России в Братиславе и сыграет в стартовом матче команды на чемпионате мира – с Норвегией, сообщает официальный твиттер ФХР.

23-летний Гавриков после окончания сезона в КХЛ подписал контракт с «Коламбусом» и сыграл за команду в двух матчах серии плей-офф с «Бостоном». Нынешний чемпионат мира станет для игрока обороны третьим подряд.

Напомним, на групповом этапе турнира сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

Чемпионат мира продлится до 26 мая.

Начало матча Россия – Норвегия – 17:15 (мск).