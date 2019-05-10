Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прибыл в расположение сборной России в Братиславе и сыграет в стартовом матче команды на чемпионате мира – с Норвегией, сообщает официальный твиттер ФХР.
23-летний Гавриков после окончания сезона в КХЛ подписал контракт с «Коламбусом» и сыграл за команду в двух матчах серии плей-офф с «Бостоном». Нынешний чемпионат мира станет для игрока обороны третьим подряд.
Напомним, на групповом этапе турнира сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
Чемпионат мира продлится до 26 мая.
Начало матча Россия – Норвегия – 17:15 (мск).
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