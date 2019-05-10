Патрис Бержерон: Соперники влетали в сетку, но Раск стоял на своем

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал победу над «Каролиной» (5:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, особо отметив игру голкипера команды Туукки Раска.
«Нам необходимо было прибавить, но вместе с тем мы понимали, что нельзя паниковать, – приводит слова 33-летнего канадца официальный сайт лиги. – Нужно было держаться рядом. Даже играя не лучшим образом, мы все равно уступали только в одну шайбу.
Раск сделал несколько блистательных сэйвов. (Соперники) рвались к воротам, влетали в сетку, но он стоял на своем».
Напомним, Бержерон забил победный гол, реализовав большинство на третьей минуте третьего периода. На счету Раска в этой игре 29 отраженных бросков.
Второй матч пройдет 12 мая также на льду «медведей».
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