Андрей Николишин: Будет интересно посмотреть, какую тактику выберет сборная России

Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин поделился ожиданиями перед стартом первенства планеты в Словакии. Напомним, турнир пройдет с 10 по 26 мая в городах Братислава и Кошице.
«Мы всегда ждем от сборной России первого места, мы по-другому не умеем. Даже несмотря на то, кто в эту сборную приехал.
На первое место выйдут нюансы. Насколько правильно тренер сможет использовать игроков, в какую тактику будет играть команда, кто с кем будет играть. Это такое дирижерство тренерское, за этим будет интересно посмотреть.
Какие-то выводы по матчам Чешских игр мне бы не хотелось делать. Капризова куда ни поставь – он везде будет играть. То же самое Кузнецов. Уровень Овечкина мы знаем, он будет забивать везде и всегда. Если Воробьев решит и дальше использовать их в одной тройке, то для Капризова будет огромным подспорьем сыграть с такими мастерами», – цитирует Николишина телеканал «360».
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