Дадонов стал автором первого гола сборной России на ЧМХ-2019

Форвард сборной России Евгений Дадонов поразил ворота команды Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира. Он отличился в большинстве.
Добавим, что чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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