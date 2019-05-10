В финалах чемпионата мира отменили серии буллитов Международная федерация хоккея (IIHF) приняла изменения в регламенте чемпионата мира.

Отныне победитель финала будет определяться только в овертайме в формате «три на три». Они будут длиться по 20 минут до первого гола. Ранее финалисты играли один 20-минутный овертайм «четыре на четыре». Если он заканчивался без заброшенных шайб, то начиналась серия послематчевых буллитов.

Также изменилось правило, по которым определялись полуфинальные пары. Теперь в 1/2 финала самая сильная из дошедших команд будет играть с самой слабой. До этого полуфинальные пары определялись заранее известной сеткой.

Новые правила начнут действовать на стартовавшем сегодня чемпионате мира-2019 в Братиславе.